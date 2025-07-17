Церемония прощания с режиссером Миттой подошла к концу

Церемония прощания с умершим режиссером Александром Миттой в Москве подошла к концу, передает корреспондент NEWS.ru. Она началась в 12:00 мск. Гроб с телом народного артиста России увезли из Центрального дома литераторов на катафалке.

Уход из жизни Митты подтвердил его сын Евгений. Режиссер скончался утром 14 июля. По данным СМИ, причиной смерти 92-летнего режиссера, боровшегося с онкологическим заболеванием, оказался рак почки. Последние дни постановщик мог находиться в состоянии сопора.

Во время церемонии прощания с Миттой в малом зале столичного Центрального дома литераторов его сын не смог сдержать эмоций. Убитого горем Евгения успокаивали ученики и друзья деятеля искусства. Вокруг гроба артиста поставили множество венков от родных и близких.

Комментируя смерть Митты, худрук Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов отметил, что он был очень образованным и доброжелательным человеком. По словам Герасимова, режиссер прививал интерес к советскому кино за рубежом.