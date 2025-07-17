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17 июля 2025 в 12:27

«Общение с ним — сказка»: худрук столичного Театра сатиры о Митте

Худрук столичного Театра сатиры Герасимов назвал Митту образованным человеком

Евгений Герасимов Евгений Герасимов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский режиссер Александр Митта был очень образованным и доброжелательным человеком, заявил худрук Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с деятелем культуры. Он подчеркнул, что режиссер прививал интерес к советскому кино за рубежом, передает корреспондент NEWS.ru.

Общение с ним — сказка. Очень образованный человек, доброжелательный человек. Я даже был свидетелем, как он в Германии читал лекции о нашем советском кино. С каким интересом зарубежная публика смотрела, — сказал Герасимов.

Худрук подчеркнул, что Митта умел хорошо работать с актерами. Кроме того, режиссер, готовясь к съемкам, рисовал очень подробные раскадровки, на которых даже можно было увидеть мимику артистов. В этом ему помогал талант художника, пояснил Герасимов.

Ранее стало известно, что наследство Митты перейдет его единственному сыну Евгению. Речь идет о квартире на улице Удальцова, студиях рядом с Российской государственной библиотекой и на Малой Грузинской улице в Москве.

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