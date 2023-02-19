Назван документ, который нельзя подписывать после ДТП Юрист Кудерко призвала внимательно изучать соглашение об урегулировании убытков после ДТП

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Юрист Елена Кудерко рассказала агентству ПРАЙМ, что водителям необходимо очень внимательно изучить документ о возмещении или снижении убытков после ДТП перед подписанием. Эксперт пояснила, что страховые компании могут прописать в документе о компенсации менее выгодные условия для клиента, например, утрату права на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей.

Подписав такое соглашение, пострадавший в ДТП автолюбитель полностью потеряет право на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей. Клиент не сможет потом в суде оспорить условия возмещения ущерба, сославшись на незнание его условий, — сказала Кудерко.

Специалист порекомендовала после ДТП обращаться к независимому эксперту или организацию для оценки ущерба. Она добавила, что виновник ДТП обязан покрыть сумму сверх ОСАГО, если для компенсации ущерба его будет недостаточно.

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