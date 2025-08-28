Научилась делать такую корейскую морковь! Магазинная не идет в сравнение! Эта хрустящая морковь по-корейски станет звездой вашего стола и самым востребованным дополнением к любым блюдам! Идеальный баланс остроты, сладости и пикантных специй делает её совершенно особенной. Всего несколько минут подготовки — и вы получите самую ароматную и вкусную закуску, которая никогда не залеживается в холодильнике.

Ингредиенты

Морковь — 1 кг

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ст. л.

Уксус столовый — 2 ст. л.

Перец черный молотый — 1/2 ч. л.

Перец красный молотый — щепотка

Чеснок — 5 зубчиков

Масло растительное — 150 мл

Приготовление

Морковь очистите и натрите на специальной терке для корейской моркови длинной соломкой. Посыпьте морковь сахаром, солью, молотым кориандром, черным и красным перцем. Легко перетрите руками, чтобы морковь пустила сок. Добавьте уксус и чеснок, пропущенный через пресс. Растительное масло нагрейте в сотейнике до появления легкого дымка, закипятите и сразу снимите с огня. Осторожно влейте горячее масло в морковную смесь и быстро перемешайте. Переложите закуску в стеклянную емкость, прижмите грузом и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа для маринования. Затем уберите в холодильник на 8-10 часов для полного раскрытия вкусов. Подавайте охлажденной как самостоятельную закуску или дополнение к мясным и рыбным блюдам.

