Натираю ветчину и картошку — на выходе салат-кольцо вкуснее оливье. Получается свежее и наряднее, а готовится проще

Беру картофель, яйца и ветчину — и собираю слоеный салат-кольцо «Олимп» с яблоком и грецкими орехами.

Получается обалденная вкуснятина: нежный картофель, плотные яйца, солоноватая ветчина, сочное кисло-сладкое яблоко, хрустящие орехи и мягкий лук — все это слоями пропитывается майонезом и превращается в настоящий праздничный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 картофелины, 3 яйца, 300 г ветчины, 1 красная луковица, 1–2 яблока (около 250 г), 50 г грецких орехов, майонез по вкусу, соль и перец. Картофель и яйца отварите, остудите, очистите. Картофель натрите на крупной терке, яйца — на мелкой. Ветчину нарежьте мелкими кубиками.

Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Яблоко очистите от кожуры, натрите на крупной терке и сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Орехи порубите ножом. В центре блюда установите кулинарное кольцо или вырежьте середину у пластиковой бутылки.

Выкладывайте слои по порядку: картофель (соль, перец, майонез), яйца (майонез), ветчина (майонез), лук (майонез), яблоко, орехи. Каждый слой слегка прижимайте ложкой. Уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей аккуратно снимите кольцо и украсьте зеленью.

