24 января 2026 в 10:35

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Картофельные драники-лепешки. Золотистые кружева с сочной серединкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Картофельные драники-лепешки. Золотистые кружева с сочной серединкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или быстрого ужина. Получается обалденная вкуснятина: ажурные, хрустящие и маслянистые снаружи лепешки, скрывающие внутри мягкую, нежную и ароматную картофельную сердцевину.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 крупных картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки. Картофель и луковицу натрите на крупной терке. Массу хорошо отожмите от лишнего сока. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя нетолстые лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до глубокого золотистого цвета и хрустящей корочки. Выложите готовые драники на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте сразу, со сметаной, сметанным соусом с укропом или яблочным пюре.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
лепешки
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
