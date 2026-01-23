Перешла на легкие ужины, теперь конвертики с куриным фаршем — любимая еда: простой рецепт

Перешла на легкие ужины, теперь конвертики с куриным фаршем — любимая еда. Это блюдо — потрясающий союз текстур и вкусов.

Нежный, ароматный куриный фарш, смешанный со специями, тает во рту, а внешняя оболочка из рисовой бумаги или лаваша после запекания становится тонкой, воздушной и хрустящей. Готовится эта вкуснятина по простому рецепту!

Для приготовления возьмите: 500 г куриного фарша, 100 г твердого сыра, 1–2 помидора, 8 листов рисовой бумаги или круглых лаваша, 1 яйцо для смазки, соль, перец, любимые специи. Фарш посолите, поперчите, добавьте специи. Рисовую бумагу на несколько секунд опустите в теплую воду, чтобы она стала пластичной, и разложите на столе. Лаваш можно использовать без замачивания. На центр каждого листа выложите порцию фарша, сверху — кусочек помидора и немного тертого сыра. Сверните лепешку пополам, плотно защипнув. Противень застелите пергаментом, выложите конвертики-чебуреки. Взбейте яйцо и смажьте им верхушки для румяности. Разогрейте духовку до 190–200 °C и запекайте 20–25 минут.

