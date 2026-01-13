Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 23:13

На завтрак готовлю исключительно сладкие пирожки из лаваша с творогом и вареньем: их не испортить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На завтрак готовлю исключительно сладкие пирожки из лаваша с творогом и вареньем. Они получаются всегда вкусные — ничем не испортить!

Это идеальное сочетание хрустящей, слегка маслянистой оболочки из лаваша и нежной сладкой начинки, где творожная кислинка гармонично дополняется фруктовой сладостью варенья. Просто, сытно и очень по-домашнему.

Вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 200 г мягкого творога, 3-4 ст. л. густого варенья (вишневого, клубничного, абрикосового), 1 яйцо, сахарная пудра для посыпки, растительное масло для жарки. Творог смешайте с вареньем в миске до однородности. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 15×15 см. На центр каждого квадрата выложите 1–1,5 ст. л. начинки. Заверните лаваш конвертиком. Если хотите, смажьте конвертики взбитым яйцом для более золотистой корочки. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Выложите пирожки швом вниз. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящей и румяной корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с вареньем: ничего вымешивать не надо.

Проверено редакцией
Читайте также
Гора пирожков из лаваша за 15 минут: все без ума от них из-за начинки
Общество
Гора пирожков из лаваша за 15 минут: все без ума от них из-за начинки
Ленивые пирожки с яйцами и луком, от которых не поправишься: простой рецепт с творогом
Общество
Ленивые пирожки с яйцами и луком, от которых не поправишься: простой рецепт с творогом
Мясо не тушу и не мариную, готовлю в рукаве с ананасами: запекается до нежности, а дел на 5 минут
Общество
Мясо не тушу и не мариную, готовлю в рукаве с ананасами: запекается до нежности, а дел на 5 минут
Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей: розочки из картофеля и бекона
Общество
Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей: розочки из картофеля и бекона
Просто вылейте яйца на лаваш и добавьте, что есть в холодильнике: получится пицца за 7 минут
Общество
Просто вылейте яйца на лаваш и добавьте, что есть в холодильнике: получится пицца за 7 минут
пирожки
рецепты
лаваш
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми «побочками» из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Звезда «Гарри Поттера» устроит опрос среди фанатов по интимному вопросу
Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло
Звезда «Человека-паука» полностью погрузился в серьезные отношения
Блокировка счета за перевод с карты на карту: все, что важно знать в 2026-м
Раскрыто, сколько денег принесет Кадышевой предстоящий концерт в Краснодаре
«Неплохая идея»: Трамп дал совет находящимся в Иране американцам
Уровень рождаемости во Франции упал до показателей Второй мировой войны
Комар испортил отпуск экс-участнице шоу «Холостяк» на Сейшелах
«Слишком много»: Трамп не смог назвать число погибших демонстрантов в Иране
Жертвами протестов в Иране могли стать тысячи человек
СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны
Стало известно, почему Долина не платит налоги за свой дом в Подмосковье
«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться
Звезда «Чебурашки» объяснила успех фильмов о сказочном персонаже
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.