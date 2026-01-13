На завтрак готовлю исключительно сладкие пирожки из лаваша с творогом и вареньем: их не испортить

Это идеальное сочетание хрустящей, слегка маслянистой оболочки из лаваша и нежной сладкой начинки, где творожная кислинка гармонично дополняется фруктовой сладостью варенья. Просто, сытно и очень по-домашнему.

Вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 200 г мягкого творога, 3-4 ст. л. густого варенья (вишневого, клубничного, абрикосового), 1 яйцо, сахарная пудра для посыпки, растительное масло для жарки. Творог смешайте с вареньем в миске до однородности. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 15×15 см. На центр каждого квадрата выложите 1–1,5 ст. л. начинки. Заверните лаваш конвертиком. Если хотите, смажьте конвертики взбитым яйцом для более золотистой корочки. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Выложите пирожки швом вниз. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящей и румяной корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

