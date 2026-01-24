Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 24 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда мессенджер полностью заблокируют?

Где в России не работает WhatsApp 24 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 24 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — наблюдаются сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео. Также жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 21% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 24 января приходятся на Москву, Краснодарский край и Свердловскую область, 11% — на Башкирию, Челябинскую и Новосибирскую области, 5% — на Нижегородскую область.

Почему не работает WhatsApp 24 января

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений законов РФ. Россиянам рекомендовали переходить на национальные сервисы из-за риска блокировки мессенджера.

В январе в ведомстве заявили об отсутствии оснований для снятия ограничений с мессенджера. В РКН уточнили, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

«В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp», — заявили в Роскомнадзоре.

Также триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал факт утечки дипломатических переговоров, сказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Какая судьба ждет WhatsApp в 2026 году

WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал парламентарий.

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство и также предрек скорую блокировку платформы.

«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен», — сказал он.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

От чего зависит работоспособность WhatsApp

Руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров сообщил, что WhatsApp может по-разному работать у пользователей из-за избирательных методов блокировки трафика интернет-провайдерами.

«Почему же мессенджеры могут работать через браузер, но не в мобильном приложении для телефона? Ответ кроется в том, как устроены эти клиенты. Мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать разные наборы IP-адресов или даже разные порты для подключения к серверам компании-разработчика. Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильный клиент, оставив веб-версию работающей. Это как перекрыть один из нескольких кранов в квартире», — объяснил он.

При этом локальные настройки, в частности смена языка интерфейса в смартфоне, не могут улучшить работу WhatsApp, заверил Бедеров.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — уточнил он.

