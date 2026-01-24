Пекарня «Машенька» обновила меню после заказа для «гостя из США»

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов объявил о масштабном обновлении ассортимента после выполнения спецзаказа для высокопоставленного представителя США, сообщает РИА Новости. Предполагается, что получателем угощений стал Стив Уиткофф, спецпосланник американского президента Дональда Трампа, прибывший в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Там и маффины американские замечательные с черничным джемом, с малиновым, клубничным, американские пироги яблочные традиционные, брауни, шоколадное печенье классное, — поделился планами Максимов.

По словам владельца, кондитеры долго экспериментировали с рецептурой. Продукция, не вошедшая в основной заказ, была мгновенно раскуплена посетителями пекарни. Включение американской выпечки в меню станет постоянным решением из-за ажиотажного спроса, отметили в пекарне.

Всплеск популярности «Машеньки» связан не только с визитом американской делегации. В декабре владелец пекарни принял участие в прямой линии с Владимиром Путиным и поднял вопрос о налоговом законодательстве. После этого он пообещал угостить президента выпечкой и сдержал свое слово.

Ранее Путин на заседании с правительством подчеркнул необходимость обеспечения комфортного перехода малых предприятий на новые режимы. Он призвав не допускать чрезмерного роста нагрузки на бизнес и издержек на ведение бухгалтерии, а также напомнил о жалобе от владельца «Машеньки».