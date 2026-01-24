Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Горсть грибов, сыр и ложка муки — мешаю тесто. Через 15 минут на столе хрустящие лепешки. Хоть на завтрак, хоть на ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Горсть грибов, сыр и ложка муки — мешаю тесто. Через 15 минут на столе хрустящие лепешки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, легкого ужина или сытного перекуса. Получается обалденная вкуснятина: снаружи — золотистая, с хрустящими пузырьками корочка, а внутри — сочная, ароматная начинка из обжаренных грибов с тянущимся расплавленным сыром.

Для приготовления вам понадобится: 200 г свежих шампиньонов, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, зелень, растительное масло для жарки. Грибы мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до румяности, посолите и поперчите. В миске смешайте яйцо, сметану и муку до состояния густой сметаны. Добавьте тертый сыр, остывшие грибы и мелко рубленную зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до красивой золотистой корочки. Подавайте сразу, пока сыр тянется, со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

