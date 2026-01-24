Простая творожная запеканка: яркие цукаты внутри

Творожная запеканка с цукатами в духовке — легкий способ побаловать близких ярким ароматом и пользой творога.
Что понадобится (форма 22–24 см):
500 г мягкого творога;
2 свежих яйца;
3 ст. л. манки;
3 ст. л. песка сахарного;
100 г разноцветных цукатов;
100 мл густой сметанки;
чайная ложка разрыхлителя;
немного ванильного аромата.
Как приготовить легко:
Измельчите творог в пюре блендером. Всыпьте яйца, сахарный песок, сметану, манку с разрыхлителем и ваниль. Хорошо взбейте до однородности.
Порежьте цукаты кубиками (если необходимо) и аккуратно введите в смесь. Подождите 10 минут для набухания.
Форму смажьте, выложите в нее тесто. Запекайте 35–40 минут при 180 градусах, пока не появится румянец.
Получится воздушная творожная запеканка — идеальный баланс сладости и свежести! Украсьте ягодами или медом. Готовьте с радостью!
