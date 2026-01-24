Простая творожная запеканка: яркие цукаты внутри

Семья и жизнь

Творожная запеканка с цукатами в духовке — легкий способ побаловать близких ярким ароматом и пользой творога.

Что понадобится (форма 22–24 см):

500 г мягкого творога;

2 свежих яйца;

3 ст. л. манки;

3 ст. л. песка сахарного;

100 г разноцветных цукатов;

100 мл густой сметанки;

чайная ложка разрыхлителя;

немного ванильного аромата.

Как приготовить легко:

Измельчите творог в пюре блендером. Всыпьте яйца, сахарный песок, сметану, манку с разрыхлителем и ваниль. Хорошо взбейте до однородности. Порежьте цукаты кубиками (если необходимо) и аккуратно введите в смесь. Подождите 10 минут для набухания. Форму смажьте, выложите в нее тесто. Запекайте 35–40 минут при 180 градусах, пока не появится румянец.

Получится воздушная творожная запеканка — идеальный баланс сладости и свежести! Украсьте ягодами или медом. Готовьте с радостью!

Ранее мы поделились рецептом картофельного пюре с молоком и маслом как в СССР.