24 января 2026 в 10:10

Простая творожная запеканка: яркие цукаты внутри

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Творожная запеканка с цукатами в духовке — легкий способ побаловать близких ярким ароматом и пользой творога.

Что понадобится (форма 22–24 см):

  • 500 г мягкого творога;

  • 2 свежих яйца;

  • 3 ст. л. манки;

  • 3 ст. л. песка сахарного;

  • 100 г разноцветных цукатов;

  • 100 мл густой сметанки;

  • чайная ложка разрыхлителя;

  • немного ванильного аромата.

Как приготовить легко:

  1. Измельчите творог в пюре блендером. Всыпьте яйца, сахарный песок, сметану, манку с разрыхлителем и ваниль. Хорошо взбейте до однородности.

  2. Порежьте цукаты кубиками (если необходимо) и аккуратно введите в смесь. Подождите 10 минут для набухания.

  3. Форму смажьте, выложите в нее тесто. Запекайте 35–40 минут при 180 градусах, пока не появится румянец.

Получится воздушная творожная запеканка — идеальный баланс сладости и свежести! Украсьте ягодами или медом. Готовьте с радостью!

