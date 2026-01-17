Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 11:35

Беру творог и горсть муки — запекаю нежные маффины с лимонной цедрой. Пышные, влажные — и готовы за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру творог и горсть муки — и запекаю нежные маффины с лимонной цедрой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или к чаю.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно пышные и влажные маффины с ярким ароматом лимона и мягкой, бархатистой текстурой. Они буквально тают во рту, оставляя послевкусие свежести.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 150 г муки, 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, цедра одного лимона, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли.
В глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар, растительное масло и лимонную цедру. Взбейте всё венчиком до однородной кремообразной массы. В отдельной ёмкости просейте муку с разрыхлителем и соль. Соедините сухие и жидкие ингредиенты и аккуратно перемешайте до исчезновения комков муки. Тесто получится густым и блестящим. Разложите его по формочкам для маффинов, заполняя каждую на 2/3. Выпекайте 18–20 минут в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте маффинам немного остыть в форме, затем достаньте. Подавайте тёплыми или полностью остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

