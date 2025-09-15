Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 07:38

Насыпной пирог с мандаринами — яркий десерт для всей семьи

Насыпной пирог с мандаринами — простой и эффектный способ приготовить домашнюю сладость. Сочетание нежного рассыпчатого теста и сочной фруктовой начинки делает каждую ложку настоящим удовольствием. Готовится быстро, а результат выглядит как из кондитерской.

Для начинки 700 г очищенных мандаринов нарезают кусочками, смешивают с 100 г сахара и 40 г муки. Для теста 250 г муки просеивают с 1 ч. л. разрыхлителя, добавляют 100 г сахара и щепотку соли, растирают с 70 г сливочного масла до крошки, затем вмешивают 1 яйцо. Половину крошки выкладывают в форму, сверху равномерно распределяют мандариновую начинку, накрывают оставшейся крошкой. Выпекают при 180° около 45 минут до золотистой корочки.

Пирог получается рассыпчатым, с ярким ароматом цитрусов и нежной текстурой. Подавать можно как в теплом, так и в остывшем виде, с чашкой чая или кофе. Это простой способ удивить семью домашним десертом, который выглядит эффектно и готовится без лишних хлопот.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

