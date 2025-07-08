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08 июля 2025 в 19:25

Настоящий жиросжигатель из простых ингредиентов — вот в чем его секрет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот напиток из натуральных ингредиентов помогает ускорять метаболизм и способствует мягкому очищению организма. Простое сочетание кефира с пряностями дает заметный эффект без вреда для здоровья. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, без изнурительных диет.

Ингредиенты:

  • кефир 1% — 250 мл;
  • молотая корица — 0,5 ч. л.;
  • молотый имбирь — 0,5 ч. л.;
  • красный перец — на кончике ножа.

Приготовление:

  1. В стакан кефира добавить корицу и имбирь.
  2. Добавить щепотку красного перца.
  3. Тщательно перемешать до полного растворения специй.
  4. Употреблять утром натощак и вечером перед сном.
  5. Хранить в холодильнике не более 12 часов.

Регулярное употребление этого коктейля помогает нормализовать обмен веществ и мягко очистить организм!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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