Настоящий жиросжигатель из простых ингредиентов — вот в чем его секрет

Этот напиток из натуральных ингредиентов помогает ускорять метаболизм и способствует мягкому очищению организма. Простое сочетание кефира с пряностями дает заметный эффект без вреда для здоровья. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, без изнурительных диет.
Ингредиенты:
- кефир 1% — 250 мл;
- молотая корица — 0,5 ч. л.;
- молотый имбирь — 0,5 ч. л.;
- красный перец — на кончике ножа.
Приготовление:
- В стакан кефира добавить корицу и имбирь.
- Добавить щепотку красного перца.
- Тщательно перемешать до полного растворения специй.
- Употреблять утром натощак и вечером перед сном.
- Хранить в холодильнике не более 12 часов.
Регулярное употребление этого коктейля помогает нормализовать обмен веществ и мягко очистить организм!
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