Настоящий жиросжигатель из простых ингредиентов — вот в чем его секрет

Настоящий жиросжигатель из простых ингредиентов — вот в чем его секрет

Этот напиток из натуральных ингредиентов помогает ускорять метаболизм и способствует мягкому очищению организма. Простое сочетание кефира с пряностями дает заметный эффект без вреда для здоровья. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, без изнурительных диет.

Ингредиенты:

кефир 1% — 250 мл;

молотая корица — 0,5 ч. л.;

молотый имбирь — 0,5 ч. л.;

красный перец — на кончике ножа.

Приготовление:

В стакан кефира добавить корицу и имбирь. Добавить щепотку красного перца. Тщательно перемешать до полного растворения специй. Употреблять утром натощак и вечером перед сном. Хранить в холодильнике не более 12 часов.

Регулярное употребление этого коктейля помогает нормализовать обмен веществ и мягко очистить организм!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.