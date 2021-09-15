Нашёл вторую маму и доволен: почему мужчины выбирают жён постарше

Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, только 27% мужчин в первую очередь ценят в женщине красоту. Остальные сначала обращают внимание на душевные качества. Для 17% важен интеллект, для 15% — искренность, 13% хотят видеть своей спутницей добрую женщину. Все эти черты представители сильного пола иногда находят в партнёршах старше себя. Психологи утверждают — почти четверть молодых мужчин выбирает в жёны зрелых женщин, которые годятся им в матери. NEWS.ru разбирался в особенностях отношений в так называемом ассиметричном браке, пытаясь узнать, всегда ли возраст — помеха семейному счастью.

Ищут вторую мать

Артуру 35 лет, Марии — 55, и они пара. Живут вместе и собираются пожениться. Познакомились на психологическом тренинге. Мужчина — успешный бизнесмен с доходом выше среднего. По словам Артура, в избраннице его привлекли хозяйственность и мудрость. В кругах, где вращается мужчина, считается престижным роман с девушкой на 10–15 лет моложе. Но такие Артура никогда не интересовали — по его мнению, юные барышни не могут создать дома уют, к тому же бывают слишком категоричны и импульсивны, эти качества отталкивают его. Свою даму сердца на встречи с друзьями мужчина обычно не берёт — потому что раздражают косые взгляды за спиной. Но сердцу не прикажешь.

Иногда у представителей сильного пола бывает влечение к женщинам постарше. Психологи связывают это с тем, что у мужчины не произошло «сепарации» от матери либо отношения с ней были сложными и болезненными и он ищет «вторую маму» в своей супруге, сообщила в беседе с NEWS.ru практикующий бизнес-тренер, психолог Вероника Хацкевич. В профессиональной литературе это, как известно, называется «эдиповым комплексом». Термин означает зависимость от матери в эмоциональном и физическом плане. Взрослый сын испытывает потребность в опеке, поддержке, чрезмерных ласках с её стороны.

До 20% современных мужчин предпочитают заводить отношения и вступать в брак с женщинами на 15–20 лет старше себя, такую статистику в интервью NEWS.ru озвучил клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. Интересная особенность — их часто тянет к дамам, которые не молодятся, а выглядят на свой возраст. От общества свой роман мужчины часто скрывают. С такой женщиной не выходят в свет, зато с удовольствием возвращаются к ней с работы. Выбор в пользу зрелой дамы часто делают успешные и состоятельные мужчины. Они не являются альфонсами, о материальной выгоде в этих отношениях речи не идёт. Мужчины как будто ищут вторую мать в своей партнёрше.

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Тенденция чётко прослеживается на примере знаменитостей. Так, французский президент Эммануэль Макрон много лет женат на своей школьной учительнице Брижит Троньё, которая старше его на 24 года. Из звёзд отечественной эстрады по этому пути пошли фигурист Евгений Плющенко, шоумен Гоген Солнцев, пародист Максим Галкин.

Психологов это не удивляет. Нестандартные предпочтения мужчин напрямую связаны с большим количеством разводов в стране и матерей-одиночек. Такие женщины излишне опекают и ограничивают свободу сыновей. Иногда запрещают общаться с девочками своего возраста. Это приводит к определенным изменениям в психике.

Мальчик мало общается со сверстниками и много — с референтной группой мамы — её подругами. В 11-12 лет начинается половое созревание и всплески тестостерона. То, что подросток видит в это время, становится его эротическими фантазиями. Если он постоянно лицезреет возрастных женщин, у него в мозгу фиксируется влечение к ним. Тем более мама постоянно ему рассказывает, какие тёти хорошие. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Впоследствии такой диссонанс в голове приводит к тому, что парень не может устроить свою личную жизнь и не уходит от матери до 40 лет. Или он выбирает себе в партнёрши даму намного старше себя. В обоих случаях ему бывает сложно реализовать в жизни мужские качества — умение нести ответственность, принимать решения. Такие люди до старости остаются незрелыми и инфантильными. К тому же, по мнению Денисова-Мельникова, пары с большой разницей в возрасте, как правило, недолговечны. Причины — давление общественного мнения, к тому же интересы у супругов из разных поколений отличаются.

В последние годы в России действительно наблюдается рост числа браков, где женщина старше мужчины, сообщил в разговоре с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Это связано с падением ценности секса в супружеских отношениях, убеждён эксперт. На первый план выходят другие вещи — организованный быт, домашний уют, еда, забота.

Главное отличие пожилой женщины от молодой — её сексуальная привлекательность ниже. Но если интим неважен для мужчины, почему бы не жениться на даме постарше. Ведь она хорошо готовит и готова по-матерински заботиться. Большой ребёнок себе находит вторую маму и очень доволен. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Психолог подтверждает, что выбор в пользу возрастной женщины чаще делают мужчины, которые жили с мамами до 30–35 лет. Таких, по мнению Рощина, всё больше. Причин несколько. Во-первых, экономический кризис — отделиться от родителей молодому человеку выходит всё накладнее. Во-вторых — патерналистский взгляд россиян на воспитание детей: многие не могут отпустить своё чадо психологически, даже если тому 30 лет. В-третьих, происходит инфантилизация общества. Психологи считают, что до 25–30 лет многие современные молодые ментально являются подростками. Взрослеют они в возрасте далеко за 30.

Не всегда плохо

Игорю 33 года, его супруге Наталье — 44. Познакомились в ресторане. Молодой человек пригласил даму на танец. Весь вечер проговорили. На следующий день встретились опять. Три месяца ходили на свидания. Наталья долго не говорила, сколько ей лет. Выглядит женщина значительно моложе своего возраста. Когда правда вскрылась, Игоря это не смутило.

Какая разница, сколько лет, если это твой человек и он тебе подходит. Тем более что Наташа такая живая и лёгкая. Мне часто кажется, что она младше меня, — сообщил NEWS.ru мужчина.

Игорь и Наталья поженились, у них родилось трое детей. Их семью можно назвать традиционной. Женщина не работает, занимается детьми и домашним хозяйством. Муж обеспечивает семью. Отношения у супругов прекрасные, они вместе уже 10 лет.

Самодостаточный, психологически зрелый и успешный мужчина может выбрать жену намного старше себя. Это не всегда говорит о его личностных проблемах, сообщает Вероника Хацкевич. Человек живёт самостоятельной жизнью и принимает взвешенные решения, и одно из них — выбрать более зрелого партнёра.

Мы живём в обществе, где стираются границы возраста. Сейчас мы не можем однозначно сказать, с какого возраста начинается старость, а с какого юность, когда приходит тот самый средний возраст, а когда — третий. Поэтому однозначно судить о парах с большой разницей в возрасте некорректно. В нынешних условиях могут быть абсолютно неординарные ситуации. Вероника Хацкевич практикующий бизнес-тренер, психолог практикующий бизнес-тренер, психолог

У девушки в 20 лет уже может быть свой успешный бизнес, стратегию которого она разработала полностью сама, приводит пример психолог. Она будет чувствовать себя наравне со зрелым мужчиной лет 35–40, а мальчики-ровесники вызывают только скуку и желание научить их жить. В 40 лет у женщины бывает сил и энергии как у 20-летней. С ровесниками, которые уже прилипли к телевизору и дивану, ей будет неинтересно. Её идеальный партнёр — молодой, но сознательный мужчина лет 25–30, который устал от бестолковых детских отношений с девушками своего возраста и наконец понял, что ему комфортнее с тем, кто старше.

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Слова специалиста подтверждаются в научной работе студентов и преподавателей Московского педагогического государственного университета. Она опубликована в сборнике статей Всероссийской научно-практической конференции. Эксперты изучили отношения супругов в так называемых ассиметричных браках, главным признаком которых является возрастная дистанция между партнёрами. Опросив несколько десятков пар, исследователи сделали вывод, что в 65% случаев отношения между партнёрами являются гармоничными.

«Во всех этих диадах разница в возрасте между мужем и женой не является сильной помехой для закрепления и постоянства здоровых отношений в браке <...>, если у супругов наблюдается совместимость, то они удовлетворены семейными отношениями», — таковы выводы исследования.

Разница даже в 20 лет между мужем и женой сегодня не так заметна для окружающих, чем ещё несколько десятилетий назад, сообщает NEWS.ru психолог Екатерина Длин. Если дама (или её муж) хорошо зарабатывает, ей доступны все достижения современной косметологии. Выглядеть немного моложе фактического возраста стало гораздо проще. При этом женщина в возрасте обладает умом, харизмой, жизненным опытом. Это привлекает мужчин любого возраста, резюмировала психолог.