Астрологи назвали топ-4 знака зодиака, избегающих серьёзных отношений

Некоторые знаки зодиака не торопятся вступать в серьёзные отношения или в брак. Как утверждают астрологи, некоторым из них нужен лёгкий флирт или отношения без обязательств. Пятый канал перечислил четыре таких знака зодиака.

Овен

Для этого знака быстрые знакомства и короткие отношения — это норма. Они меняют партнёров и заканчивают отношения также легко, как начали их. Астрологи объясняют это принадлежностью Овнов к стихии огня. Минусом знака является их желание периодически возобновлять отношения и бросать одного и того же партнёра. Они могут долго морочить голову, если им нравится человек.

Близнецы

Любопытство и присущая знаку неопределённость — причина коротких романов Близнецов. Им интересно проводить время с выбранным партнёром, но жениться или выходить замуж они не торопятся.

Стрелец

Это едва ли не самый ветреный знак зодиака. Именно Стрельцы чаще всего ищут отношения без обязательств. И проигрывает всегда тот, кто пытается посягнуть на свободу Стрельца. И хотя этот знак может однажды найти «того самого» человека и остепениться, до этого момента они будут максимально охранять свою свободу.

Водолей

Водолеи любят жить на максимум и получать удовольствие от всего, в том числе ничего не обещающего флирта. Им нравится знакомиться с людьми, хотя и от необременяющих отношений с постоянным партнёром тоже не откажутся. Только особенный человек сможет растопить их сердце.

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