Кузнецова предложила уравнять мать и отца в сложных жизненных ситуациях
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:14, 16 сентября 2021
Анна Кузнецова Фото: wikipedia.org/Svklimkin/CC BY-SA 4.0
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Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что оба члена семьи — мать и отец — должны иметь право заключить социальный контракт, если они оказались в трудной жизненной ситуации, а не один, как сейчас. Об этом сообщает ТАСС. Самыми популярными мерами поддержки в рамках программы в прошлом году стали трудоустройство и создание собственного дела.
Когда разрабатываются подобные меры поддержки для семьи, кто-то один из членов семьи её получает. Это не совсем то, что сегодня нужно. Понятно, что семья — папа и мама, конечно, если они оба оказались в сложной ситуации, — рассказала Кузнецова.
В настоящее время в Новгородской области получателем социальных контрактов может быть только один член семьи. При этом местные жители просят распространить действие закона на обоих родителей.
Правительство выделит в текущем и следующем годах на поддержание системы социальных контрактов свыше 900 млн рублей.
Ранее отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей. Ведомство перечислило несколько критериев, которым должны соответствовать заявители.