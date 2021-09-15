Кузнецова предложила уравнять мать и отца в сложных жизненных ситуациях

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что оба члена семьи — мать и отец — должны иметь право заключить социальный контракт, если они оказались в трудной жизненной ситуации, а не один, как сейчас. Об этом сообщает ТАСС. Самыми популярными мерами поддержки в рамках программы в прошлом году стали трудоустройство и создание собственного дела.

Когда разрабатываются подобные меры поддержки для семьи, кто-то один из членов семьи её получает. Это не совсем то, что сегодня нужно. Понятно, что семья — папа и мама, конечно, если они оба оказались в сложной ситуации, — рассказала Кузнецова.

В настоящее время в Новгородской области получателем социальных контрактов может быть только один член семьи. При этом местные жители просят распространить действие закона на обоих родителей.

Правительство выделит в текущем и следующем годах на поддержание системы социальных контрактов свыше 900 млн рублей.

Ранее отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей. Ведомство перечислило несколько критериев, которым должны соответствовать заявители.