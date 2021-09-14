В ПФР напомнили про повышение пенсии после смерти супруга

Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей. Об этом сообщает URA.RU. Ведомство перечислило несколько критериев, которым должны соответствовать заявители, в том числе их возраст.

Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста с учётом переходных положений или признан инвалидом, иными словами, является нетрудоспособным, — говорится в сообщении ПФР.

Ещё одним условием является то, что на момент смерти умершего должен быть подтверждённым факт нахождения на иждивении. При этом работающие овдовевшие пенсионеры не могут рассчитывать на выплату.

Ранее заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко предложил российским министрам попробовать пожить на прожиточный минимум. Прожиточный минимум на душу населения в России составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения это 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.