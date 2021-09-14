Российским министрам предложили пожить на прожиточный минимум

Заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко предложил российским министрам попробовать пожить на прожиточный минимум. Об этом он высказался в беседе с «Эхом Москвы». Прожиточный минимум на душу населения в России составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения это 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

В России, где пособие по безработице считается в процентах от прожиточного уровня, ну на него прожить, я не знаю. Я бы предложил всё правительство посадить на прожиточный минимум и посмотреть, как они выживут, — заявил Алексашенко.

Он также отметил, что на те пособия по безработице, которые платятся в России, прожить невозможно. Эксперт сравнил их с американскими выплатами во время последнего кризиса в США — от $270 до $580 в неделю, то есть в среднем $340 в неделю. Кроме того, безработным жителям США предоставлялось федеральное пособие размером $400 в неделю. Итого $700 в неделю, или $2800 в месяц на человека.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев выразил желание поднять прожиточный минимум в России до 25 тысяч рублей в месяц, чтобы он был оптимальным. Это увеличение более чем в два раза от нынешнего уровня.

Депутат подчеркнул, что на 25 тысяч рублей россияне не бросятся покупать квартиры, машины или «кушать в два раза больше». Сейчас, по словам Арефьева, прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах, поэтому надо его повысить. Он уверен, что на рост цен это никак не повлияет.