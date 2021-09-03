Депутаты посчитали слишком маленьким прожиточный минимум россиян

Более чем в два раза нужно увеличить прожиточный минимум в России, чтобы он был оптимальным. Депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с URA.RU выразил желание поднять его до 25 тысяч рублей в месяц.

Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей, они инфляцию не разгонят и не ускорят. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума, — сказал он.

Депутат подчеркнул, что на 25 тысяч рублей россияне не бросятся покупать квартиры, машины или «кушать в два раза больше».

Сейчас, по словам Арефьева, прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах, поэтому надо его повысить. Он уверен, что на рост цен это никак не повлияет.

В следующем году прожиточный минимум на душу населения в России будет равен 11 950 рублям. Для трудоспособного населения — 13 026 рублей, а для пенсионеров и детей — 10 277 и 11 592 соответственно.

В прошлом году правительство направило на дополнительные меры поддержки пенсионеров около 1,2 триллиона рублей. Это рекорд для России. При этом только с января по март этого года на помощь пенсионерам выделили 140 млрд рублей.