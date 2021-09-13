Ольга Серябкина рассекретила беременность и показала фото с животом

Певица Ольга Серябкина, также известная под псевдонимом Molly, рассекретила беременность и впервые показала в Instagram фото с животом. В интервью для журнала Tatler она рассказала: когда поняла, что готова к семье, планировала ли ребёнка, знает ли пол будущего малыша и выбрала ли имя.

По словам артистки, она убедилась в своей готовности стать мамой только после замужества. Именно тогда, по её словам, у супругов появились мысли о том, чтобы завести ребёнка.

Но у нас не было такого чёткого плана: «Давай начнём». Я за то, чтобы всё приходило в жизнь легко. Если что-то идёт тяжело, то это просто не та дорога. Я верю в такие знаки. С ребёнком у нас получилось достаточно быстро — мы почувствовали готовность, и всё сложилось, — поделилась Серябкина.

Певица также рассказала, что уже знает пол и имя будущего ребёнка, однако раскрывать их журналистам не стала. По словам Серябкиной, роды должны состояться в конце этого года. Процесс она доверит московским врачам.

Экс-солистка группы «Серебро» вышла замуж за 33-летнего бизнесмена Георгия Накчебию 30 октября 2020 года, хотя познакомились они достаточно давно, поскольку нынешний супруг певицы работал концертным директором во время начала её сольной карьеры. Молодожены расписались в Альпах, а свадьбу праздновали в столице Австрии, Вене. Место было выбрано неслучайно: Накчебия долго жил в этом городе.

По словам певицы, она счастлива со своим мужем. Несмотря на распространённые в прошлом слухи о романе Серябкиной с продюсером Максимом Фадеевым, сама экс-солистка «Серебра» редко комментирует свои отношения, отмечая, что никакого романа с Фадеевым у них не было. Артистка рассказывала, что продюсер заменил ей ушедшего из жизни отца.

Ранее актриса Екатерина Варнава объяснила, почему у неё нет детей и рассказала, планирует ли она их.