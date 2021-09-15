Россиянам назвали способы победить осеннюю хандру

Холодная и дождливая погода может вогнать людей в депрессивное настроение. Однако настроить себя на позитивный лад поможет снижение активности и изменение привычного ритма жизни. Об этом «ФедералПресс» рассказала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова.

Депрессивное настроение, в отличие от депрессии, это то состояние, в которое можно погрузиться на некоторое время. Оно нужно для того, чтобы дать возможность организму перейти от летнего тепла к более прохладной поре, — отметила психолог.

По её словам, в осеннее время лучше изменить свой привычный ритм жизни и снизить активность. Кроме этого, больше времени нужно уделять отдыху. Для этого лучше всего окружить себя приятными и уютными вещами, которые помогут согреться в холодное время года.

Также необходимо принимать ванны с тонизирующей солью или ароматическими маслами. А чтобы окончательно и «безболезненно» войти в осень, можно чаще слушать приятную музыку или читать любимые книги. Кроме того, не стоит забывать про фрукты и витамины для укрепления организма, посоветовала Решетникова.

Ранее клинический психолог Ирина Хвингия рассказала, что любой человек может время от времени впадать в скуку, однако постоянно находиться в подобном состоянии ненормально. Это чревато депрессией и может заметно сократить продолжительность жизни.