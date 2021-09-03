Психолог рассказал, как скука становится депрессией и вызывает смерть

Любой человек может время от времени впадать в скуку, однако постоянное нахождение в подобном состоянии ненормально. Это чревато депрессией и может заметно сократить продолжительность жизни, отметила в интервью радио Sputnik клинический психолог Ирина Хвингия.

Скукой психолог назвала состояние, при котором человек подавлен, малоактивен и не слишком интересует окружающей действительностью. Постоянно пребывать в подобном состоянии по-настоящему опасно для жизни. Специалист рассказала о научных исследованиях, которые показали, что скука связана с ранней смертностью.

В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни, — рассказала психолог.

Вывод,который можено сделать — затяжная скука со временем переходит в депрессию, которая вполне способна довести человека до летального исхода. Выйти из подобного состояния можно при планомерном выявлении причин возникновения. Этим занимаются психологи, а в самых тяжёлых случаях — психиатры.

Здесь важно разбираться с причиной. Если говорить о психологической составляющей, то первопричина формирования скуки — большое количество бессмысленных и бесполезных занятий. Любое наше действие должно иметь либо очевидный результат, либо внутренний смысл. Если у нас много бессмысленных занятий, то со временем формируется скука, — пояснила Ирина Хвингия.

По её словам, только специалист поможет человеку определить, какие привычные действия и занятия действительно бессмыслены, а какие лишь кажутся таковыми и на самом деле несут в себе пользу.

Ранее сообщалось, что повышенный риск инфаркта и смерти при ишемической болезни сердца связан с депрессией. А она чаще встречается у живущих в сельской местности.