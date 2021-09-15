Названы три опасные гигиенические привычки из СССР
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:46, 16 сентября 2021
Фото: pixabay
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Некоторые привычки наших бабушек и мам, популярные в советское время, стоит исключить из своей жизни. Издание «Народные новости» опубликовало список из трёх вредных гигиенических привычек, которыми некоторые россияне пользуются до сих пор. Какие-то просто приведут к неприятным ощущениям, другие могут вызвать серьёзные последствия, вплоть до опухолей.
В первую очередь речь идёт об использовании хозяйственного мыла во время умывания. Дело в том, что в состав этого вида мыла входят вещества, опасные для кожи, а их попадание в глаза и рот становится причиной жжения, — сказано в материале.
Вторая привычка — заменять туалетную бумагу на газетную, которая содержит большое количество вредных для организма веществ, провоцирующие возникновение свинцовых опухолей.
На третьем месте оказалась привычка женщин заменять мужским одеколоном средства для снятия макияжа, это приводит к шелушению кожи на лице.
Ранее американское издание Livestrong напомнило жителям США о необходимости тщательно мыть картофель перед употреблением и поделилось несколькими эффективными способами.
В материале сказано, что картошка может переносить на своей кожуре большое количество бактерий, несмотря на то, что овощ могли обработать пестицидами. Овощ растёт глубоко в почве, собирает много грязи и контактирует с удобрениями, которые покрывают внешнюю кожуру.