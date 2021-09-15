Названы три опасные гигиенические привычки из СССР

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Автор канала «Как много хочется сказать» на платформе «Яндекс. Дзен» поделилась секретом бесплатного отдыха. Она рассказала, что перед тем, как оказаться на курорте, они с семьёй подготовили сувениры для продажи.

Зимой, в длинные холодные вечера, с удовольствием разрисовывали заранее подготовленные камешки и деревянные крохотные панно. Добавляем к названию города год и имя покупателя. Вот он, именной сувенир! Боитесь, что не...