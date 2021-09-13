Названа опасность немытой картошки

Американское издание Livestrong напомнило жителям США о необходимости тщательно мыть картофель перед употреблением и поделилось несколькими эффективными способами.

В материале сказано , что картошка может переносить на своей кожуре большое количество бактерий, несмотря на то, что овощ могли обработать пестицидами. Овощ растёт глубоко в почве, собирает много грязи и контактирует с удобрениями, которые покрывают внешнюю кожуру. На неё могут попасть бактерии других людей во время транспортировки — рабочих, курьеров, продавцов и так далее.

Даже если человек выбросит кожуру, картошку всё равно рекомендуют мыть снаружи, потому что микробы и мусор на кожуре картофеля могут попасть внутрь, когда он разрезается.

Перед тем как промыть сам картофель необходимо помыть собственные руки под тёплой водой, чтобы исключить перекрёстное загрязнение.

При этом отмечается, что картошку не нужно мыть мылом или средствами для мытья посуды. После необходимо удалить любые зелёные, проросшие или помятые части чистым ножом.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что цены на овощи из «борщового набора», в частности на морковь и картофель, снизились за последние полтора месяца на 40 и 20% соответственно. При этом он отметил, что в ближайшее время снова начнёт дешеветь картофель. По словам Евтухова, был короткий период роста цен на мясо, но он быстро закончился, потом цены снова упали. Он связал это с сезоном шашлыков.