Молодая жена Петросяна рассказала, почему до сих пор работает

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила поделиться со своими подписчиками подробностями из личной жизни. Интернет-пользователи поинтересовались у возлюбленной шоумена, почему она до сих пор вынуждена работать. Этот вопрос появился у многих после того, как артист начал делить всё совместно нажитое имущество с Еленой Степаненко. Их состояние оценили в миллиард рублей.

Зачем такой состоятельной женщине работать? — задалась вопрос одна из подписчиц Брухуновой.

Жена Петросяна объяснила, что каждой женщине необходимо работать, потому что возлюбленный не всегда будет рядом.

Муж — самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет! — отметила светская львица в Instagram.

Впервые о романе 75-летнего Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают сына Вагана.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко подала жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с её бывшим мужем Евгением Петросяном. Адвокат Петросяна отметил мелочность Степаненко.