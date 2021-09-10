«Не хотела быть звездой ток-шоу»: Малькова о Макеевой, экс-муже, алиментах

Светлане Мальковой, бывшей жене нового мужа актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова, в сентябре предстоит целая череда судебных заседаний. Судебные органы будут определять место проживания старшего сына Андрея и порядок общения отца — Романа Малькова — с остальными тремя детьми. Какую противоречивую информацию содержат иски экс-супруга, почему она на днях не дала детям увидеться с отцом в Словении, какие чувства испытывает к Макеевой и как намерена жить дальше, Светлана Малькова рассказала в интервью NEWS.ru.

«Фактический статус старшего сына: бомж!»

— Бывший муж подал очередной иск в суд. На этот раз — об определении порядка своих встреч с вашими общими детьми...

— Да, вот только встречаться с детьми Роман Александрович желает по странному графику — с каждым ребёнком по отдельности в разные дни недели: с дочерью Аней два дня, с сыном Сашей — два, и столько же с младшим Акимом. Причём в обнинской квартире, а живём мы в другой стране...

личный архив Светланы Мальковой

Во-первых, у детей налаженный быт, график учёбы и занятий спортом в Словении — как возможно срывать их каждую неделю, по очереди, в Обнинск и обратно? Ни одна нормальная мать на такое не согласится, иск неисполним по определению!

Во-вторых, квартира в Обнинске, в которой Роман, согласно своему исковому заявлению, нестерпимо желает видеться с детьми, как мы выяснили, с августа 2020 года сдаётся. Там живут посторонние люди. Каким образом в таком случае Роман намерен встречаться там с сыновьями и дочерью? Всё это очень странно выглядит и дурно пахнет.

«Испугалась за детей. Они знали другого папу — любящего, ответственного»

— В соцсетях Роман сообщил, что он на днях приехал в Словению пообщаться с детьми. Однако вы их якобы спрятали в спортивном лагере. Вы их правда прятали?

— Дети и должны были ехать в лагерь. Но узнав о приезде Романа, я отправила их туда пораньше.

Светлана Малькова с детьми личный архив Светланы Мальковой

— Зачем? Видимо, всё же не случайно расстроенный Роман в ответ обратился к вам через соцсети: «Света, отдай детей!»

— Я очень удивилась этому видеообращению. Ведь буквально накануне мы с Романом договорились встретиться и всё обсудить. И вдруг он публикует данное видеообращение.

На видео у Романа блуждающий взгляд, неопрятный вид, заляпанная майка. И очень агрессивное поведение. Это вызвало у меня страх. Не за себя — за детей. Что он в таком виде придёт и их напугает.

Они ведь знали другого папу — любящего, ответственного. Человек же, которого я вижу перед собой сейчас, возможно, с расстройством... К сожалению, страх мой оказался небезосновательным. Роман выложил пост о нашей дочери Ане в соцсетях, назвав её врушкой и лгуньей. А добившись с ней встречи, вёл себя грубо, курил, выпуская дым ей в лицо (хотя она просила перестать. И кстати, раньше он не курил вообще), и даже угрожал Анюте полицией. Мне пришлось потом вести дочь к детскому психологу.

Светлана Малькова с детьми личный архив Светланы Мальковой

Психологу, я считаю, надо показать и Романа. Не понимаю, что произошло и происходит с моим бывшим мужем. На всю страну он рассказывает, что якобы платит алименты — на самом деле у него висит долг с февраля, он об этом знает, но, не стесняясь, говорит неправду, которую очень легко опровергнуть.

«Конечно, Макееву жалко»

— Анастасия Макеева уже заявила: она потеряла голос из-за скандала и находится в тяжёлом состоянии. Неужели вам не жалко её?

— Для меня несколько странно, что, заявив со страниц соцсети об ухудшении здоровья и даже якобы коме, через день или два тем не менее Анастасия выступает с концертом в Санкт-Петербурге. (Видео выступления Макеевой в постановке «Дон Жуан. Нерассказанная история» 3 сентября на сцене Мюзик-холла выложили в соцсети зрители. — NEWS.ru).

8 сентября её снова видят в городе на Неве на сцене БКЗ «Олимпийский». Анастасия весьма бодро выступает на концерте ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Однако зачем лгать о якобы нездоровье?! Будь она действительно госпитализирована, я полагаю, она вряд ли бы смогла выйти на сцену и петь.

Конечно, мне её жалко. Ведь ей приходится изворачиваться, оправдываться и говорить очевидную неправду.

Всем заявляя, будто лечится и госпитализирована, — при этом выступать и оправдываться. Оправдываться за то, что не подумав сказала, не подумав увела (отца четверых детей из семьи. — NEWS.ru), не подумав оскорбила — меня и детей. Конечно, жалко... Тем более с таким «подарком судьбы», как мой бывший супруг, её действительно можно очень сильно пожалеть.

«На мне огромная ответственность — у меня дети»

— Роман и Анастасия обвиняют вас в самопиаре на ситуации с разводом.

Я меньше всего на свете, проживая счастливой семьёй в Словении с четырьмя детьми, с нормальным на тот период времени мужем, мечтала стать звездой подобных шоу и разборок...

Сейчас многие эксперты студии, когда я прихожу на телешоу, мне кричат, будто бы я должна была сидеть дома после развода... Вероятно, также посыпать голову пеплом и плакать. Однако никогда не дождутся такого.

Светлана Малькова личный архив Светланы Мальковой

На мне огромная ответственность — у меня дети, и их нужно поднимать. Значит, я должна быть сильной втройне. У меня есть родители, и им тоже необходима моя помощь. Мне пишут женщины со всех уголков России, рассказывают свои истории, очень похожие на мою (муж оставил с детьми и не платит алименты, всячески мстит и так далее), пишут, что я являюсь для них примером стойкости. Я очень благодарна им всем за поддержку.

И хочу своим примером показать: всегда можно и нужно найти в себе силы двигаться дальше. Я не имею права сдаваться.

Мы вместе с моим самым лучшим адвокатом Юлией Вербицкой-Линник победим. Мы уже победили.

Светлана Малькова с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник личный архив Светланы Мальковой

— Что должно произойти, чтобы всем захотелось закопать топор войны? Каковы условия мирных переговоров?

— Рома, погаси задолженности по алиментам и заплати налоги. Если ты хочешь, чтобы Андрей проживал с тобой, я не против. Но займись его образованием и обеспечь регистрацию по месту фактического проживания. Собственно, всё.

Мне не нужны ни оправдания, ни извинения. Живите счастливо и будьте здоровы. А мне хорошо с самой собой и с моими детьми.

Светлана Малькова с бывшим мужем и детьми личный архив Светланы Мальковой

— Оглядываясь назад, переосмысляя 17-летний брак и развод, что бы вы с позиции нынешнего опыта сделали по-другому?

— Как бы там ни было, Роме я бесконечно благодарна. За четырёх прекрасных детей, которых, всех без исключения, я очень люблю. Благодарна ему за те годы, которые я была с ним счастлива. Что касается произошедшего...

Говорят, «всё, что нас не убивает, делает сильнее». Это правда. Когда ситуация (развод с Романом и его последующая женитьба на Макеевой. — NEWS.ru ) произошла, она буквально убила или раздавила меня. Но я выжила и стала сильнее.

Теперь точно знаю: иногда подобного рода избавления — действительно новый шаг к счастливому будущему для меня и моей семьи, к которой, к счастью, Роман Александрович Мальков не имеет больше никакого отношения.