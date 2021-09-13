В Visa объяснили решение поднять комиссии за оплату в супермаркетах

Существующий в настоящее время размер межбанковских комиссий за приём карт к оплате является оптимальным для России и выполняет важную функцию баланса между участниками платёжного рынка. Об этом заявил глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер в интервью РБК.

По его словам, межбанковские комиссии являются механизмом перераспределения доходов между банками, которые занимаются эквайрингом, и банками-эмитентами. При этом комиссии одновременно способствуют расширению точек приёма карт и увеличивают долю безналичных платежей. Решение об изменении межбанковских комиссий принимается с учётом анализа рынка и стимулирует развитие безналичных платежей и рост числа программ лояльности банков.

По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, росту безналичных платежей способствует в том числе и то, что карты начинают принимать в сферах услуг, традиционно использовавших только наличные деньги, включая услуги такси и чаевые.

Однако руководитель отдела продаж международного платёжного провайдера Ecommpay в России Максим Макаров отмечает, что начинающий и мелкий бизнес не может позволить себе оплату по картам и не может переложить комиссию на покупателей. Он предлагает установить эквайринговые комиссии в России на низком уровне и официально зафиксировать их, как это делается в Европе. По его словам, такой шаг может привести к снижению стоимости товаров и развитию здоровой конкуренции.

В свою очередь председатель комитета Ассоциации банков России по платёжным системам Алексей Маслов полагает, что российский рынок операций по платёжным картам и без того является высококонкурентным, а применение тарифного регулирования негативно влияет на конечного потребителя. Он напомнил, что в ходе временного регулирования ставок эквайринга в прошлом году многие крупные банки отменили начисление кешбэка и бонусов за покупки в Интернете. По его словам, нынешняя межбанковская комиссия находится на оптимальном уровне, который позволяет эмитентам предоставлять своим клиентам кешбэк и выпускать карты на выгодных условиях.

Ранее стало известно, что Visa в 2022 году повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за приём карт, а также отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. Размер комиссии поднимется с 1 февраля с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Льготный тариф будет отменяться в период с июля по сентябрь.