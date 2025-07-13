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13 июля 2025 в 07:45

Нашли рецепт традиционных дерунов: вот какую вкусноту готовят в Белоруссии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классические белорусские деруны — это простое и сытное блюдо, которое любят во многих семьях. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они получаются особенно вкусными, если приготовлены по традиционному рецепту. Подавайте их со сметаной или грибным соусом — и обычный ужин превратится в праздник.

Ингредиенты:

  • картофель — 740 г;
  • лук репчатый — 100 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 30 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло растительное — 40 мл (для жарки).

Приготовление:

  1. Картофель очистите и натрите на мелкой терке.
  2. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере.
  3. Смешайте картофель с луком, добавьте яйцо, муку, соль и перец.
  4. Хорошо разогрейте сковороду с маслом.
  5. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
  6. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
завтраки
кулинария
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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