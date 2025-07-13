Нашли рецепт традиционных дерунов: вот какую вкусноту готовят в Белоруссии

Классические белорусские деруны — это простое и сытное блюдо, которое любят во многих семьях. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они получаются особенно вкусными, если приготовлены по традиционному рецепту. Подавайте их со сметаной или грибным соусом — и обычный ужин превратится в праздник.

Ингредиенты:

картофель — 740 г;

лук репчатый — 100 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука пшеничная — 30 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — 40 мл (для жарки).

Приготовление:

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Смешайте картофель с луком, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

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