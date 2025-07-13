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13 июля 2025 в 06:40

Мгновенный завтрак: смешать — и в микроволновку, вкусная запеканка готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта творожная запеканка в микроволновке — настоящее спасение, когда хочется вкусного и полезного завтрака без лишних хлопот. Нежная, воздушная текстура с кусочками кураги и ванильным ароматом понравится и взрослым, и детям, а готовится блюдо всего за несколько минут.

Ингредиенты:

  • творог — 225 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • манная крупа — 20 г;
  • сметана — 30 г;
  • курага — 30 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • масло сливочное — 5 г;
  • сгущенное молоко — 30 г.

Приготовление:

  1. Курагу залейте кипятком на 5 минут, затем мелко нарежьте.
  2. В глубокой миске смешайте творог, яйцо, манку, сметану и соль.
  3. Добавьте курагу и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
  4. Смажьте кружку или форму для микроволновки сливочным маслом.
  5. Выложите творожную массу, сверху полейте сгущенным молоком.
  6. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 5 минут.

Подавайте запеканку теплой, украсив свежими ягодами или мятой.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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