Мгновенный завтрак: смешать — и в микроволновку, вкусная запеканка готова

Эта творожная запеканка в микроволновке — настоящее спасение, когда хочется вкусного и полезного завтрака без лишних хлопот. Нежная, воздушная текстура с кусочками кураги и ванильным ароматом понравится и взрослым, и детям, а готовится блюдо всего за несколько минут.

Ингредиенты:

творог — 225 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

манная крупа — 20 г;

сметана — 30 г;

курага — 30 г;

ванильный сахар — 5 г;

соль — 1 щепотка;

масло сливочное — 5 г;

сгущенное молоко — 30 г.

Приготовление:

Курагу залейте кипятком на 5 минут, затем мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте творог, яйцо, манку, сметану и соль. Добавьте курагу и ванильный сахар, тщательно перемешайте. Смажьте кружку или форму для микроволновки сливочным маслом. Выложите творожную массу, сверху полейте сгущенным молоком. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 5 минут.

Подавайте запеканку теплой, украсив свежими ягодами или мятой.

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