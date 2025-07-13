Мгновенный завтрак: смешать — и в микроволновку, вкусная запеканка готова

Эта творожная запеканка в микроволновке — настоящее спасение, когда хочется вкусного и полезного завтрака без лишних хлопот. Нежная, воздушная текстура с кусочками кураги и ванильным ароматом понравится и взрослым, и детям, а готовится блюдо всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- творог — 225 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- манная крупа — 20 г;
- сметана — 30 г;
- курага — 30 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- соль — 1 щепотка;
- масло сливочное — 5 г;
- сгущенное молоко — 30 г.
Приготовление:
- Курагу залейте кипятком на 5 минут, затем мелко нарежьте.
- В глубокой миске смешайте творог, яйцо, манку, сметану и соль.
- Добавьте курагу и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
- Смажьте кружку или форму для микроволновки сливочным маслом.
- Выложите творожную массу, сверху полейте сгущенным молоком.
- Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 5 минут.
Подавайте запеканку теплой, украсив свежими ягодами или мятой.
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