31 октября 2025 в 13:16

Нашла в холодильнике секретное отверстие и прочистила: мигом ушли все запахи, никакой влаги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заметили, что в холодильнике скапливается вода или появился неприятный запах? Виной может быть забившийся дренажный слив — крошечное отверстие на задней стенке, о котором многие даже не догадываются. Оно отвечает за отвод лишней влаги, но со временем засоряется крошками и грязью. Расскажу, как вовремя распознать проблему и легко справиться с ней самостоятельно.

Дренажное отверстие собирает конденсат со стенок и направляет его в специальный лоток у компрессора, где влага испаряется. Если проход забился, вода скапливается на дне, образуется наледь, а в холодильнике появляется затхлый запах. Как понять, что пора чистить? Обратите внимание на лужи под овощными ящиками, ледяную «шубу» на задней стенке и стойкий неприятный запах даже после мытья.

Чтобы прочистить дренаж, уберите нижние ящики и найдите отверстие в углублении на задней стенке. Аккуратно очистите пространство вокруг влажной салфеткой, затем осторожно прочистите канал ватной палочкой. Если это не помогло, возьмите шприц без иглы с тёплой водой и несколько раз промойте отверстие — вода протолкнёт загрязнения по трубке. Всего 10 минут — и ваш холодильник снова работает как новый: без луж, наледи и посторонних запахов!

Ранее мы рассказывали, как сделать простыни белыми, как первый снег. Копеечное средство из аптечки. Две чайные ложки прямо в стиралку.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
