Нашатырь против тараканов: дешево и эффективно!

Тараканы в доме — это не только неприятно, но и опасно. Они переносят болезни, портят продукты, а избавиться от них бывает очень сложно. Даже дорогие инсектициды не всегда помогают, потому что у насекомых быстро вырабатывается устойчивость к химикатам. Но есть простое и бюджетное решение — нашатырный спирт.

Почему нашатырь работает?

У тараканов очень чувствительное обоняние, и резкие запахи их отпугивают. Нашатырный спирт создает для них невыносимые условия, заставляя покинуть помещение.

Как использовать?

Для мытья полов и поверхностей

Разведите 1 ст. л. нашатыря в ведре воды и протрите полы, плинтусы, кухонные шкафы и другие места, где могут прятаться насекомые. В виде спрея

Залейте раствор в пульверизатор и обработайте щели, вентиляционные решетки, зоны вокруг труб и другие проблемные участки. Для профилактики

Расставьте небольшие емкости с нашатырем возле дверей, окон и вентиляции — это отпугнет новых вредителей.

Дополнительные плюсы

Нашатырный спирт также помогает против комаров, ос, пчел и клещей, делая ваш дом еще более защищенным.

Регулярное применение этого метода гарантированно избавит вас от тараканов без лишних затрат. Попробуйте и убедитесь сами!

Каждый дачник хотя бы раз сталкивался с этой проблемой: септик переполнен, неприятный запах ощущается даже на участке. Вызывать ассенизаторов — дорого и не всегда возможно, особенно в отдалённых населённых пунктах.