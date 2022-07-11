Нарколог назвал алкогольные коктейли, повышающие риск теплового удара Нарколог Брюн: мохито и джин-тоник в жару повышают риск теплового удара

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В жару не рекомендуется употреблять прохладительные алкогольные коктейли. Они не освежают, но могут нарушить терморегуляцию и увеличить риск теплового удара. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Он отметил, что на короткое время человек способен почувствовать облегчение от жары, однако потом ему станет только хуже.

Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция, — сказал нарколог.

Он добавил, что на короткое время от употребления такого напитка человеку может стать легче на жаре, но позже он начнёт ощущать слабость, появится ощущение духоты. При этом в состоянии алкогольного опьянения человек не получает чёткие сигналы от организма о терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара будет выше. Следовательно, повышается и риск для жизни.

По словам Брюна, самым правильным напитком при температуре воздуха от плюс 30 градусов и выше является столовая минеральная вода, которая компенсирует дефицит влаги и солей в организме.

Ранее уролог-андролог Владимир Степанов заявил, что минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Эксперт пояснил, что при повышенном потоотделении из-за жаркой погоды следует своевременно восполнять запасы жидкости в организме. Он отметил, что в жаркую погоду человек должен выпивать порядка семи стаканов воды.