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09 июля 2026 в 15:18

«Наполеон на стероидах» готовлю вместо покупных тортов — нереальный протеиновый десерт. Насыщает с пользой

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, ПП-десерты — это скучно? А вот и нет. Этот творожный пирог с какао и бананом готовится за 15 минут, а на вкус — как настоящий шоколадный кекс.

Ингредиенты

Творог — 500 г, яйцо — 1 шт., какао — 1 ст. л., сахар — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1/8 ч. л., банан — 1/2 шт., молоко — 180 мл, масло сливочное — 50 г, ванильный сахар — 1 пакетик, соль — 1/2 ч. л., корица — 1/4 ч. л., цедра апельсина — 1/2 ч. л.

Как готовлю

Сначала я разминаю творог вилкой, добавляю яйцо, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, соль, корицу, цедру и тщательно перемешиваю. Тем временем в сотейнике растапливаю сливочное масло, вливаю молоко, добавляю какао и банан, размятый в пюре. Масляную смесь соединяю с творожной и выливаю в форму, застеленную пергаментом. Ставлю в духовку, разогретую до 200 °C (или 180 °C с конвекцией), и запекаю 15–20 минут, пока верх не схватится, а середина не останется слегка влажной. Даю пирогу остыть прямо в форме, потом нарезаю на порции. Этот десерт хорош и теплым, и холодным — уплетают его, не успевая заметить, что в составе нет муки и лишнего сахара.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, что без муки и масла масса отлично держит форму и не оседает. Вкус — насыщенный, чуть влажный, напоминает брауни, но легкий. Рекомендую подавать с ложкой греческого йогурта — идеальный контраст.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
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