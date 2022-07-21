Нападение обезьяны на ребенка объяснили схожестью повадок детей и приматов Ветеринар Шеляков объяснил нападение обезьяны на ребенка схожестью повадок детей и приматов

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Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru объяснил, почему обезьяна, сбежавшая из домашнего зоопарка в Подмосковье, напала на девочку. По его словам, это связано со схожестью повадок детей и приматов.

Примат совершенно прогнозируемо выбрал объектом своего внимания ребенка, так как обезьяны всегда выбирают себе сопоставимого по габаритам соперника. Также сами дети по своим повадкам в какой-то мере походят на приматов, что, очевидно, также раззадорило животное, — сказал Шеляков.

Ветеринар добавил, что родителям девочки «сильно повезло». Обезьяна является достаточно опасным млекопитающим, обладающим приличной силой и острыми зубами, при помощи которых животное могло бы разорвать ребенка, пояснил Шеляков.

Инцидент произошел в подмосковном Терпигорьево, примат искусал девочку до крови. Приехавшие на место медики диагностировали у ребенка обширную кровопотерю. В настоящее время девочка находится в больнице.