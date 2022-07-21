В Подмосковье обезьяна сбежала из дома и напала на ребенка

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В подмосковном Терпигорьево обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на ребенка. Животное покусало девочку до крови — школьницу доставили в реанимацию. У нее диагностировали глубокие порезы на теле и переломы пальцев.

Как сообщили очевидцы, обезьяна сбежала во время переселения из одного вольера в другой — она смогла открыть дверцу. После того, как животное покинуло зоопарк, оно напало на ребенка, гулявшего с друзьями. Девочку еле-еле смогли отбить родители.

В апреле на Курилах медведь растерзал человека. Компания мужчин застряла на машине в лесу, один из них решил отправиться за подмогой, но спустя несколько часов не вернулся. Позднее выяснилось, что путешественник встретил агрессивного зверя.