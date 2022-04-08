На Курилах медведь растерзал человека

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в субботу, 9 апреля, на юго-востоке Турции в провинции Малатья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий сейсмологический центр Кандилли.

Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек, приводит данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра агентство. Очаг залегал на глубине 2 километра. Информации...