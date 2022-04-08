На Курилах медведь растерзал человека

На одном из Курильских островов Итуруп медведь напал на местного жителя. Компания мужчин застряла на машине в лесу, один из них решил отправиться за подмогой, но спустя несколько часов не вернулся, передаёт «Сахалин.Инфо».
Позднее выяснилось, что мужчину растерзал медведь.
Его тело со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили волонтёры, — сообщили в ГУ МЧС.
В настоящий момент уполномоченные органы ведут следствие. Сотрудники Курильского лесничества произвели отстрел медведя, находившегося рядом с погибшим.
Ранее в Краснодарском крае медведь загрыз туриста из Москвы. Животное напало на группу путешественников в природном парке «Ергаки».