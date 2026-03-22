Нантскую больше не сажаю. Вместо нее эти два гибрида — с одного «квадрата» до 10 кг сладкой и хрустящей морковки

Из сотен сортов моркови, которые представлены сегодня на рынке, по-настоящему сладкими и лежкими оказываются единицы. Опытные огородники давно сделали свой выбор и остановились на двух гибридах, которые гарантируют урожай независимо от капризов погоды.

«Маэстро F1» — настоящая находка для тех, кто ценит ранний урожай. Этот гибрид адаптирован практически ко всем регионам России и отлично чувствует себя и в прохладном климате, и знойным летом. Корнеплоды вырастают ровными, сочными, с высоким содержанием сахаров, что делает их идеальными для свежих салатов и соков. При этом они прекрасно хранятся, не теряя плотности и вкуса на протяжении нескольких месяцев.

Не менее достоин внимания и гибрид «болеро F1». Его главная особенность — удивительная стойкость к неблагоприятным условиям. Семена этого сорта легко прорастают даже через плотную сухую корку, а растения отлично переносят жару и засуху. Плоды получаются хрустящими, сладкими и ароматными, идеально подходят как для употребления в свежем виде, так и для длительного хранения. Именно эти два гибрида — залог того, что даже в самый неблагоприятный год вы не останетесь без сладкой и хрустящей моркови.

