Намерение запретить пропаганду ЛГБТ объяснили независимостью от Европы Адвокат Астахов объяснил намерение запретить пропаганду ЛГБТ независимостью от Европы

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В России уже действует закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, но раньше россияне «заискивали перед евроценностями», заявил адвокат и писатель Павел Астахов «Царьграду». Сейчас же страна не связана с Европой никакими обязательствами и может расширить запрет, отметил он.

Мы вышли из Совета Европы, из ПАСЕ, которые над нами издевались последние годы. Мы вышли из ЕСПЧ, который тоже издевался над нами, заставляя платить всем подряд, начиная от чеченских боевиков, кончая нашими либералами — тем же Михаилом Ходорковским, Алексеем Навальным или Гарри Каспаровым, — сказал Астахов.

В свою очередь юрист Дмитрий Аграновский ранее предупредил, что запрет пропаганды ЛГБТ для всех возрастов несёт риски правового произвола. Такие законы сложно каким-то образом реализовать, для них нужна экспертиза и чёткие трактовки. Специалист отметил, что однополые отношения представлены и в западных, и в восточных, и в латиноамериканских искусстве и культуре.

Об инициативе по запрету пропаганды «нетрадиционных ценностей» среди всех возрастов заявил парламентарий Александр Хинштейн. Он счёл эту тему исключительно важной «не только как председатель профильного комитета Госдумы, но и как отец двух сыновей».