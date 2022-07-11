В Госдуме хотят запретить пропаганду ЛГБТ для всех возрастов Хинштейн поддержал инициативу Володина о запрете пропаганды ЛГБТ для всех возрастов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по информационной политике ранее начал проработку инициатив о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей среди всех возрастов, заявил парламентарий Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он выразил поддержку «позиции» спикера Вячеслава Володина и уточнил, что соответствующие предложения уже согласованы с РКН и Минцифры и в осеннюю сессию будут вынесены на открытое обсуждение.

Целиком поддерживаю позицию Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. <...> Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого — явно недостаточно, — написал Хинштейн.

В своем посте он указал несколько конкретных мер. Во-первых, он предложил установить административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, расширив статью 6.21 КоАП. Во-вторых, Хинштейн призвал ввести жесткое наказание за пропаганду педофилии.

В-третьих, по мнению парламентария, необходимо запретить распространение среди детей «любой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения».

Считаю такую задачу исключительно важной: не только как председатель профильного комитета Госдумы, но и как отец двух сыновей, — резюмировал Хинштейн.

Ранее Володин разместил в своем Telegram-канале пост с опросом об отношении россиян к нетрадиционным ценностям, в котором приняли участие 1,3 млн пользователей. Большинство (68%) респондентов высказались за то, что в стране необходимо ввести запрет подобной пропаганды.