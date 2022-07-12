«Возможности для произвола»: юрист оценил идею запретить пропаганду ЛГБТ Юрист Аграновский: запрет пропаганды ЛГБТ для всех возрастов несёт риски правового произвола

Фото: Horst Galuschka/dpa//Global Look Press

Запрет пропаганды ЛГБТ для всех возрастов несёт риски правового произвола, сообщил юрист Дмитрий Аграновский в разговоре с Pravda.Ru. Такие законы сложно каким-то образом реализовать, для них нужна экспертиза и чёткие трактовки. Специалист отметил, что однополые отношения представлены и в западных, и в восточных, и в латиноамериканских искусстве и культуре.

Это должны определять соответствующие эксперты. На практике здесь огромные возможности для произвола. Очень сложно провести грань. Причём и специалисты тоже могут быть ангажированы. Поэтому каждый запрет должен сопровождаться совершенно чёткими критериями, — сказал Аграновский.

Он добавил, что закон о тотальном запрете ЛГБТ-пропаганды могут просто не исполнять из-за невозможности «запретить очень многое».

Об инициативе запретить пропаганду нетрадиционных ценностей среди всех возрастов заявил парламентарий Александр Хинштейн. Он счёл эту тему исключительно важной «не только как председатель профильного комитета Госдумы, но и как отец двух сыновей».

Накануне священник Андрей Ткачёв сообщил, что крестить детей в ЛГБТ-семьях можно и нужно, учитывая некоторые нюансы. У ребёнка обязательно должны быть верующие поручители, которые будут в ответе за его христианское воспитание.