Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 04:04

Намазка на тосты, которая скрасит любой завтрак! Готовится за 5 минут: яйца, сыр, огурцы и шпроты. Объедение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта намазка собрала все лучшее: кремовость плавленого сыра и яиц, соленую глубину шпрот, хрустящую кислинку огурцов и пикантный удар чеснока. Вместе они создают на тосте сложный, насыщенный и невероятно гармоничный вкусовой аккорд.

Для намазки два яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. На крупной терке натираю отварные яйца, 2 плавленых сырка (без глазури) и 3 маринованных огурчика среднего размера. Все перекладываю в миску. Туда же добавляю 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и мелко рубленный пучок укропа. Заправляю все 2–3 столовыми ложками майонеза и тщательно перемешиваю до получения однородной, кремообразной массы. Соль добавляю по необходимости, но обычно хватает соли от огурцов, сыра и будущих шпрот. Намазка готова. Тостовый хлеб подсушиваю в тостере или на сухой сковороде до румяной хрустящей корочки. Теплые тосты густо намазываю приготовленной массой. Сверху выкладываю по несколько шпрот из банки (предварительно жидкость нужно слить). Можно украсить еще веточкой укропа или кружочком огурца. Подаю сразу, пока тост не потерял свой хруст.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Не те, о которых вы думаете: топ неочевидных продуктов, мешающих похудеть
Общество
Не те, о которых вы думаете: топ неочевидных продуктов, мешающих похудеть
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Регионы
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Лучшие источники белка: что добавить в меню зимой — советуют диетологи
Семья и жизнь
Лучшие источники белка: что добавить в меню зимой — советуют диетологи
Карты на стол: как сделать классическую морковь по-корейски
Семья и жизнь
Карты на стол: как сделать классическую морковь по-корейски
Готовлю паштет как в ресторане: запекаю печень с яблоком, взбиваю со сливками. А сверху — медовая «изюминка»
Общество
Готовлю паштет как в ресторане: запекаю печень с яблоком, взбиваю со сливками. А сверху — медовая «изюминка»
еда
рецепты
паштеты
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Оператор дрона спас сослуживцев от гексакоптера ВСУ
Возвращение в Россию, Акиньшина, обман мошенников: как живет Козловский
Украину уличили в сокращении списка «непризывных» категорий
Готье рассказал, кто может стать прижизненным донором почки
Британские ВМС подняли в воздух авиацию из-за российского сухогруза
«Мы настаиваем»: Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за одного вопроса
Пентагон заключил контракт на обслуживание переданных Украине F-16
Финансист раскрыла, что нужно делать с картами Visa и Mastercard
Пластика, бездетность, безразличие к Украине: как живет Олег Меньшиков
Трамп ввел чрезвычайное положение из-за Острова свободы
Юрист рассказал, из какого жилья могут выселить за частые скандалы
«Застывший во времени» дом нашли в Британии
В РАНХиГС озвучили размер пособия по безработице после индексации
В Токио украли набитые деньгами чемоданы
Тайная свадьба, молчание об СВО, карьера: где сейчас певица Елка
Блэкаут в Киеве поднял спрос на дрова и печки
Трамп сделал обнадеживающее заявление по Украине
Россиянам ответили, что грозит за заряд электрокара в многоэтажке
«Сложный выбор»: в Саудовской Аравии оценили экономическую ситуацию в ЕС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.