Наинежнейшие лимонные улитки: пышные булочки с курдом и сливочной заливкой

Эти наинежнейшие лимонные улитки покоряют балансом вкусов: пышное, мягкое и слегка маслянистое тесто, как в синнабонах, гармонирует с бархатистым лимонным курдом и сливочной заливкой.

Для теста вам понадобится 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 80 г сахара, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для лимонного курда: сок и цедра 2–3 лимонов, 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла. Для сливочной шапочки: 150 г сливочного сыра, 50 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 ч. л. ванильного экстракта.

Рецепт: приготовьте опару — смешайте теплое молоко, столовую ложку сахара и дрожжи, оставьте на 15 минут. В миске соедините просеянную муку, оставшийся сахар, соль, растопленное остывшее масло, яйца и опару. Замесите гладкое тесто, дайте подойти в тепле 1–1,5 часа. Для курда смешайте в сотейнике лимонный сок, цедру, яйца и сахар. Варите на малом огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте масло кубиками, взбейте до гладкости. Охладите. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник. Распределите лимонный курд. Плотно сверните рулет, нарежьте на 12 частей. Выложите в форму. Оставьте на расстойку 30 минут. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Для шапочки взбейте размягченные сливочный сыр и масло с сахарной пудрой и ванилью до пышности. Нанесите массу на булочки.

