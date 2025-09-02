День знаний — 2025
Начните утро без плиты: каша с фруктами, которая готовится сама за ночь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начните утро без плиты! Овсяная каша в банке — тренд здорового питания. Это блюдо сочетает нежную кремовую текстуру холодной овсянки, сладость свежих фруктов и пряные нотки корицы, напоминая десерт, а не скучную кашу.

Вечером в банку (0,5 л) насыпьте половину стакана овсяных хлопьев, добавьте 1 ст. л. семян чиа, 1 ч. л. меда, щепотку ванилина или корицы и нарезанные фрукты (банан, яблоко, ягоды). Залейте 200 мл молока или йогурта, плотно закройте крышкой и тщательно встряхните. Уберите в холодильник на ночь — за 8–10 часов овсянка впитает жидкость, размягчится без варки и приобретет консистенцию пудинга.

Каша готовится сама за ночь. Утром просто добавьте сверху орехи или кокосовую стружку. Такой завтрак богат клетчаткой, белком и витаминами, экономит время с утра и нравится даже тем, кто обычно избегает овсянки.

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог, который заменит вам завтрак и десерт: насыщает на полдня.

