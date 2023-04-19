На Урале арестовали пиарщика, назвавшего Татарского отморозком Суд в Екатеринбурге арестовал пиарщика Ширшикова по делу об оправдании терроризма

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Активиста и пиарщика Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма, постановление вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передает ТАСС. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме, сам обвиняемый сообщил журналистам, что не признает вину. Защита настаивала на домашнем аресте. Адвокат Федор Акчермышев сообщил, что будет обжаловать решение суда.

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — по 17 июня, — сказал судья.

«Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Ширшикова в Telegram-канале, в котором он прокомментировал гибель военкора Владлена Татарского. Ширшиков называл военкора «отморозком» и признавался, что не испытывает «и тени печали» из-за его убийства. Силовики также проверяют связи Ширшикова с журналистом WSJ Эваном Гершковичем, который в конце марта был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже и впоследствии арестован.

Ширшикова задержали 18 апреля. Силовики нагрянули с обысками к нему домой и в офис. Ему грозит до семи лет лишения свободы.