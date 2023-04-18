Активиста задержали в Екатеринбурге за пост о Татарском Активиста Ширшикова задержали в Екатеринбурге, ему грозит до семи лет

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Ярослав Ширшиков

Активиста Ярослава Ширшикова задержали в Екатеринбурге, силовики нагрянули с обысками к нему домой и в офис, сообщает «Коммерсант». До этого мужчина встречался с американским журналистом Эваном Гершковичем, обвиненным в шпионаже, высказывался о ЧВК «Вагнер» и о погибшем военкоре Владлене Татарском.

Как сообщил источник журналистов в силовых структурах, его подозревают в оправдании терроризма именно за пост о Татарском, Ширшикову грозит до семи лет тюрьмы. Активист написал, что не испытывает «ни тени печали» по поводу гибели военкора, и назвал того «отморозком».

Ранее Ширшиков сообщал о потоке доносов на него. Он также объяснил, что не оправдывал преступления, и напомнил о словах самого Татарского насчет убийств и грабежей.

Этим несчастным людям в школе не объяснили, что патриотизм — это любовь к Родине и забота о ней, а не ненависть к соседу или инакомыслящему, — высказался активист о тех, кто жаловался на его позицию.

Покушение на Владлена Татарского произошло 2 апреля. В этот день в петербургском кафе проходил его творческий вечер. На мероприятие пришла Дарья Трепова и передала Татарскому статуэтку, в которой была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 40 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня.