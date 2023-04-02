Стали известны новые подробности взрыва в кафе, где выступал Татарский «Фонтанка»: Татарский получил бюст с тротилом от поклонницы, она осталась в зале

Фото: Социальные сети

Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной

За несколько минут до взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский получил от зрительницы бюст со своим ликом, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свидетельницу произошедшего. По ее словам, ту девушку звали Настя, после вручения подарка она осталась сидеть за столиком и слушать военкора.

Одна за столиком сидела некая Настя, говорит. я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит, мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. Настя, казалось, не ушла заранее, — поделилась очевидица произошедшего.

По ее словам, всего в зале в момент выступления Татарского находилось около 100 человек. Судя по афише, вход на мероприятие был бесплатным.

Как заявил источник РИА Новости, перед тем, как зрительница подарила бюст Татарскому, его осмотрели. Кроме этого, он подчеркнул, что девушка была знакома.

Telegram-канала Baza со ссылкой на источник утверждает, что взрыв в кафе был совершен дистанционно, при помощи радиоуправления. По его словам, всего в статуэтке находилось около 100 граммов тротила. Собеседник канала утверждает, что взрывчатка была спрятана именно в гипсе.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля, первым о нем сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Позднее в МВД подтвердили, что Татарский скончался. По данным ведомства, еще 16 человек получили различные ранения.

elegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Сообщается, что Татарский планировал провести в петербургском кафе встречу о том как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль». По данным экстренных служб, суммарно в статуэтке находилось около 200 граммов тротила

Как утверждают авторы Telegram-канала «Фонтанка», раньше кафе принадлежало бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Сейчас там на постоянной основе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».