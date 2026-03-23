На шпротах — прошлый век: эта намазка из крабовых палочек нежнее и вкуснее любой покупной

Беру крабовые палочки, горбушу и сыр — и готовлю намазку, которая становится главной звездой любого застолья. Получается невероятно нежная, с насыщенным рыбным вкусом, сливочной ноткой и тонкой кислинкой от винного уксуса.

Намазка идеально держит форму, легко намазывается на хлеб и тает во рту, оставляя приятное послевкусие. Для приготовления вам понадобится: 1 пачка крабовых палочек (200 г), 1 банка горбуши консервированной (240 г), 100 г сыра твердого, 2 яйца вареных, 50 г майонеза, 50 г сливочного масла, пучок петрушки, 1 столовая ложка винного уксуса, соль и перец по вкусу. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками.

Сыр натрите на мелкой терке. Яйца очистите и измельчите. Консервированную горбушу разомните вилкой вместе с жидкостью. В глубокой миске соедините все ингредиенты: рыбу, крабовые палочки, сыр, яйца, размягченное сливочное масло, мелко рубленую петрушку. Добавьте майонез, винный уксус, соль и перец.

Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Готовую намазку уберите в холодильник на 30 минут для стабилизации вкуса. Подавайте на слегка подсушенном белом хлебе, в тарталетках или как паштет к крекерам. Эта закуска исчезает первой — готовьте с запасом.

