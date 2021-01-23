На митинг в Москве пришли 19 человек, заражённых коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что на несанкционированной акции в Москве находятся 19 человек, заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные приложения «Социальный мониторинг».
В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции, — говорится в сообщении на сайте департамента.
Приложение «Социальный мониторинг» было создано для контроля за соблюдением режима самоизоляции для людей, которые больны коронавирусом.
Ранее на несанкционированной акции в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве появились первые пострадавшие. Нескольких человек вывели с площади в крови. Также известно об избиении протестующими мужчины, который залез на столб и развернул плакат против Навального.
По официальным данным МВД, на несанкционированную акцию в столице пришли около четырёх тысяч человек. Акции проходят и в других городах России. По данным «ОВД-Инфо», общее число задержанных выросло до 863 человек.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться».
Ранее NEWS.ru писал, что участники несогласованной акции в Москве облили краской минимум трёх полицейских.