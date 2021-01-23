На митинг в Москве пришли 19 человек, заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f3a53120-5d89-11eb-9479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что на несанкционированной акции в Москве находятся 19 человек, заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные приложения «Социальный мониторинг».

В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции, — говорится в сообщении на сайте департамента.

Приложение «Социальный мониторинг» было создано для контроля за соблюдением режима самоизоляции для людей, которые больны коронавирусом.

Ранее на несанкционированной акции в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве появились первые пострадавшие. Нескольких человек вывели с площади в крови. Также известно об избиении протестующими мужчины, который залез на столб и развернул плакат против Навального.

По официальным данным МВД, на несанкционированную акцию в столице пришли около четырёх тысяч человек. Акции проходят и в других городах России. По данным «ОВД-Инфо», общее число задержанных выросло до 863 человек.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться».

Ранее NEWS.ru писал, что участники несогласованной акции в Москве облили краской минимум трёх полицейских.